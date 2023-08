Taxis autónomos a prueba en calles de Charlotte

Charlotte, NC.- Taxis autónomos están en las calles de Charlotte como parte de un proceso de prueba y reconocimiento de la ciudad.

Los autos forman parte de la flota de Cruise, una empresa dedica a ofrecer opciones de transporte seguro y autónomo.

Los taxis estarán en las calles de Charlotte durante esta semana. Sin embargo, no estarán sin conductores. Cada vehículo tendrá al frente del volante un representante de la empresa.

Se espera que en una fecha posterior los residentes de la ciudad puedan pedir un servicio de traslado o una entrega a domicilio en un vehículo completamente autónomo.

Hi, Charlotte! 👋

We’re thrilled to launch our initial testing across the Queen City today. More details to come as we work towards going driverless in your city.

Stay tuned!

— cruise (@Cruise) August 15, 2023