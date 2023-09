Conozca los 5 mejores y 5 peores estados para trabajar en EE. UU.

Washington, DC.- De cara al Labor Day, celebrado cada primer lunes de septiembre Oxfam América enlistó a los 5 mejores y 5 peores estados de Estados Unidos para trabajar, siendo evaluados variables como el salario y la protección a empleados.

La organización en su publicación anual «Índice de los Mejores Estados para Trabajar», incluye un mapa interactivo que busca analizar las políticas laborales de los 50 estados, además de Puerto Rico y Washington, DC.

Esta selección de los mejores y peores estados está anclado a su calificación en las políticas laborales en cada entidad. O sea, se toman en cuenta las nuevas leyes que amparan a los empleados, los salarios, sindicalización y otros indicadores.

Happy #LaborDay! This summer has been filled with workers demanding better and striking for their rights.

Thanks to advocates and workers on a state level, some progress is being made, from better paid leave policies to rights to organize.

Is your state looking out for you? pic.twitter.com/ZnAbvJD9bx

— OxfamAmerica (@OxfamAmerica) September 4, 2023