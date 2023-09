Cierre del festival Burning Man «enlodado» por lluvias en el desierto de Nevada

Black Rock City, Nevada.- El popular festival Burning Man se vio dramáticamente afectado por torrenciales lluvias, el domingo 3 de septiembre convirtiendo el desierto de Nevada, en un mar de barro pegajoso, lo que obligó a las autoridades a instar a los más de 70.000 asistentes a refugiarse.

De acuerdo a un reporte de las autoridades, una persona falleció en el evento en el desierto de Black Rock. No obstante, la mayoría de asistentes ignoraron la orden de refugiarse, conduciendo o caminando hasta la carretera más cercana a unos 8 km (5 millas), donde los organizadores tenían autobuses.

Ver más: Arte afrolatino en Greensboro

Otros cientos de personas escaparon, al tiempo que otros atrapados en el lodo que cubría el lecho del lago, superficie que con normalidad es polvorienta, donde se desarrolla el festival.

Sin embargo, el ambiente general de festejo se desarrolló, incluso muchos de los asistentes al festival permanecieron porque había mucha comida y bebida. Por lo que muchos continuaron la fiesta.

Burning Man just published an update on the Wet Playa Survival Guide page. Visithttps://t.co/Wukmk4xbqV to learn about driving conditions, Exodus opening, updated Burn schedule, resources available to participants still onsite, how to leave the city, and more.

— Burning Man Traffic (@bmantraffic) September 4, 2023