Congresista fue atracado a punta de pistola

Nueva York, NY.- El congresista de Estados Unidos, Henry Cuellar de Texas fue atracado el lunes 2 de octubre a punta de pistola en el barrio de Navy Yard a un kilómetro y medio del Capitolio en la capital del país.

El hecho fue confirmado por la oficina del congresista Cuellar a la cadena CNN, quien destacó que tres hombres, dos con ellos tenían armas de fuego, rodearon su auto y lo asaltaron.

El atracó se llevó a cabo aproximadamente a las 01:30 GMT del martes. Por su lado, la policía de Washington sigue en la búsqueda activa de los tres sospechosos.

En lo que va de 2023, los delitos violentos en Washington se dispararon un 38% con respecto al 2022. Por ejemplo, hubo un aumento de robos del 63%, y un aumento de abusos sexuales del 16%.

#BREAKING Democrat Henry Cuellar was carjacked at gunpoint outside his apartment in D.C. pic.twitter.com/i9YWknKhcL

— Bruce Snyder (@realBruceSnyder) October 3, 2023