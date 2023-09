Ola de saqueos ocasiona cierre de minoristas en distintas ciudades

Filadelfia, PA.- Una ola de saqueos en tiendas minoristas, licorerías, un concesionario de vehículos y una tienda Apple ha sometido a Filadelfia por dos días, mientras que la policía intenta contener a estos grupos de jóvenes, al tiempo que los locales tomaron la decisión de cerrar de manera indefinida.

Los robos iniciaron el miércoles 27 de septiembre, y continuaron el jueves a primera hora. Sin embargo, este jueves al menos seis personas fueron arrestadas por ocho incidentes de saqueo, de acuerdo al Philadelphia Police Department (PPD).

Estos saqueos se producen en medio del aumento a nivel nacional del crimen minorista organizado. Sin duda, esta situación agrava las pérdidas financieras que ya vienen experimentando los minoristas en el país, en parte debido al debilitamiento de la demanda de los consumidores, según la National Retail Federation (NRF).

Como reacción, James Kenney, alcalde de Filadelfia destacó que el saqueo es, «una muestra repugnante de actividad criminal oportunista».

🚨BREAKING🚨: Huge Hordes of individuals have begun Uproar and Plunder various stores as Citywide Fast Reaction has been Enacted.#Philadelphia #PA #Philly

