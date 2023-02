Claves de la expulsión de la demócrata Ilhan Omar

Washington, DC.- Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expulsaron a la demócrata Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores por supuestos comentarios considerados antisemitas.

En este sentido, la profundamente dividida Cámara de Representantes votó 218 a 211 para destituir a Ilhan Omar del comité de alto perfil. Además, los republicanos retomaron los comentarios de 2019 para que posteriormente se disculpara.

Hay que recordar que la demócrata Ilhan Omar llegó a Estados Unidos como refugiada de Somalia. De hecho es la única miembro del Congreso nacida en África, además de ser una de las pocas mujeres musulmanas en la Cámara. Por el momento, era el principal perfil demócrata en el subcomité de África de asuntos exteriores.

Inmediatamente a la votación, Hakeem Jeffries líder demócrata de la Cámara de Representantes anunció la intención de nombrar a Omar para un puesto en el Comité de Presupuesto. Argumentó que desde aquí Omar «defenderá los valores demócratas contra el extremismo de derecha».

