La música de campaña de Trump se cuela en visita de Biden a NC

Raleigh, NC.- El presidente Joe Biden estuvo este jueves en Carolina del Norte para instar a sus habitantes a que se vacunen contra la COVID-19. Pero, la visita de Biden dejó una curiosidad que en el escenario político no pasa desapercibida.

Y es que el presidente estuvo el Centro Comunitario Green Road en el noreste de Raleigh compartiendo ante una multitud de unos cientos de personas, la mayoría de los cuales eran voluntarios y trabajadores de primera línea.

Pero en medio del acto sonó “You Can’t Always Get What You Want” a través de los altavoces del centro comunitario. Esta es una canción de los de los Rolling Stones que se escuchó en cada mitin de campaña de Donald Trump.

Ver más: Biden visitará Carolina del Norte para promover vacunación

Pero, lo más curioso es que no fue la única ocasión en que la música del rival político de Biden se escuchó en el centro comunitario.

En otro momento volvió a escucharse. Justo estaba Biden estrechando la mano y sonriendo para tomarse selfies con personas a lo largo de una cuerda, algo que el famoso político táctil no había hecho desde antes de la pandemia.

I’m in Raleigh, North Carolina this afternoon to encourage people to get vaccinated. Getting your shot is more convenient than ever — and it’s the best way to keep yourself and your loved ones safe. Head to https://t.co/4MYpWqXVVo and get protected today.

— President Biden (@POTUS) June 24, 2021