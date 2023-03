Un muerto tras sospechoso huir de parada de tráfico

Charlotte, NC.- Una persona murió y otra resultó herida en un accidente después de que un sospechoso huyó de una parada de tráfico en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el miércoles 1 de marzo cerca de las 7:30 pm después que un oficial intentó detener un vehículo con una placa ficticia, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, al activar las luces y la sirena de la patrulla, el vehículo sospechoso se alejó del oficial de Eastway Division a gran velocidad.

Una revisión de las grabaciones de las cámaras corporales muestra que el oficial siguió los protocolos de CMPD. Apagó las luces y la sirena y no persiguió al vehículo que huía en un intento por evitar daños.

On March 1, 2023, at approximately 7:30 p.m., an officer in the Eastway Division attempted to stop a vehicle for displaying a fictitious tag. Upon activating his lights and siren, the suspect vehicle sped away from the officer at a high rate of speed. (1/4) pic.twitter.com/kLDygxlA20

— CMPD News (@CMPD) March 2, 2023