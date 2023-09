Un hombre en ciclomotor resultó herido en accidente  

Gastonia, NC.- Un hombre que conducía un ciclomotor resultó herido en un accidente en la Interestatal 85, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Gastonia informó que el hecho ocurrió la madrugada del lunes 25 de septiembre en la I-85 en dirección norte, cerca de la salida 14.

La colisión involucró una camioneta Chevrolet y un ciclomotor. Inicialmente, la policía informó sobre el suceso, sin ofrecer detalles sobre cómo ocurrió y sin identificar a los involucrados.

9/25/2023 3:25 AM, GPD responded to a motor vehicle collision on I-85N near Exit 14. The collision involved a pick-up truck and a moped. The moped driver has critical injuries. Anyone with information contact the GPD at 704-866-6702.https://t.co/N2OgnevmOu

— Gastonia Police (@GPDNC) September 25, 2023