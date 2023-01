Trata de personas en NC, ¿necesitas ayuda?

Charlotte, NC.- La trata de personas suele ser difícil de detectar. Por lo general son personas comunes las que la sufren y están a nuestro alrededor. Incluso, tú mismo puedes ser una víctima sin saberlo.

El 11 de enero se celebra el National Human Trafficking Awareness Day, un espacio de reflexión y concienciación que se extiende durante todo el mes.

El azul es el color del Mes de Concientización sobre la Trata de Personas, y para mostrar su apoyo a los sobrevivientes y difundir la conciencia sobre la trata de personas, varias agencias estatales de Carolina del Norte iluminan sus edificios hasta el 11 de enero.

Ver más: Estados Unidos lucha contra la trata de personas

“La trata de personas es uno de los delitos de más rápido crecimiento en el país y uno de los problemas más apremiantes de Carolina del Norte”, señala una publicación en el sitio web del Departamento de Administración.

La trata de personas se define como obligar, engañar o asustar a alguien para que realice trabajos o actos sexuales con fines de lucro.

Si sospechas que alguna persona es una víctima o crees que tú puedes serlo, ponte en contacto con la línea directa nacional de trata de personas.

Have you noticed that several downtown Raleigh facilities are illuminated blue this evening? DOA kicked off the annual Blue Light Campaign today in support of Human Trafficking Awareness Month! #EndHumanTrafficking pic.twitter.com/YFtCk7YZr3

— NCDOA (@NCDOA) January 10, 2023