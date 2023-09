Trabajador herido tras caída en obra de construcción

Charlotte, NC.- Un trabajador resultó herido tras una caída en una obra en construcción en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en la cuadra 1300 de Avenida Central, indicó el Departamento de Bomberos de Charlotte. El incidente tuvo lugar en el área de la estación 8 de la ciudad.

Los bomberos actuaron rescatando al trabajador herido utilizando una grúa de construcción en tan solo 30 minutos. Una vez asegurado, fue entregado Emergency Medical Services Charlotte, más conocido como Medic, para su evaluación y atención médica.

High Angle Rescue; 1300 block of Central Ave; worker injured in construction site from a fall; Station 8 area pic.twitter.com/VKk2ub16Dr

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) September 6, 2023