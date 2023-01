Identificados latinos muertos tras colapso de andamio

Charlotte, NC.- De origen latino son las tres víctimas mortales del colapso de un andamio en una obra de construcción en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el lunes en la mañana en la cuadra 700 de East Morehead Street. Los detalles sobre el suceso son escasos. Las autoridades adelantaron que están en fase de investigación.

Sin embargo, Claudio Jiménez, oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés), confirmó sin nombres que los tres trabajadores muertos son de origen latino.

Ver más: Tres trabajadores muertos tras colapso de andamio

El lunes un andamio en un edificio en obras se desplomó desde el piso ocho, a una altura de 70 pies aproximadamente, matando a tres trabajadores y causando heridas leves a otros dos.

De las tres víctimas mortales primero se conoció la identidad de dos. Sus familiares abrieron campañas de recaudación de fondos en la plataforma online GoFundMe para cubrir los gastos funerarios. Luego la madre del tercero escribió un mensaje en su página de Facebook.

Las tres víctimas son José Bonilla Canaca (26 años) de Honduras; Gilberto Monico Fernández, de México; y Jesús Olivares, de México.

INDUSTRIAL ACCIDENT:Following a scaffolding collapse, there are 3 casualties. 2 people have been transported to an area hospital. Currently Charlotte Fire is securing the area. A family reunification area has been established. Media staging is at the corner of Euclid and Morehead https://t.co/jem3s1Xkm8 pic.twitter.com/Fxn6fFYAJo

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) January 2, 2023