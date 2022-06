Tiroteo acabó con fiesta de graduación en SC

Clarendon, SC.- Un tiroteo acabó con una fiesta de graduación y dejó un muerto y siete heridos en Summerton, Carolina del Sur.

El hecho ocurrió el sábado en la noche en el patio de una residencia en St. Paul Rd. Las víctimas son seis adolescentes y dos adultos, uno de ellos murió.

La Oficina del Sheriff del Condado Claredon explicó los detalles de este caso en una publicación en su página de Facebook.

Ver más: Dos muertos a tiros en guardería

Testigos dijeron que dos vehículos se acercaron a la residencia, uno ingresó al patio y el otro se quedó en la carretera. En ese momento, se hicieron disparos.

No está claro si los disparos se realizaron contra personas específicas o simplemente al azar entre la multitud.

PRESS RELEASE from Clarendon County Sheriff Baxley regarding shooting incident in the St. Paul community of Summerton, SC: pic.twitter.com/SqQ9SjcX7p

— ClarendonCountySC (@ClarendonSCgov) June 5, 2022