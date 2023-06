Temblores son un recordatorio para verificar la póliza de seguro

Charlotte, NC.- Los recientes temblores ocurridos en los últimos días en el oeste de Carolina del Norte son un recordatorio para verificar la póliza de seguro.

El comisionado de Seguros, Mike Causey, insta a los residentes del estado a asegurarse de que estén cubiertos contra los efectos de los desastres naturales.

Carolina del Norte fue el centro de siete temblores en dos semanas, todos dentro de una milla de distancia entre sí.

“Si bien Carolina del Norte no suele ser conocida por sus temblores, el daño que pueden causar generalmente no está cubierto por la mayoría de las pólizas de seguro estándar para propietarios de viviendas”, señaló Causey en un comunicado del Departamento de Seguros.

