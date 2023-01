Charlotte, NC.- Autoridades policiales de dos estados colaboraron en un procedimiento que incluyó una persecución y rescate de cachorros robados en Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, Carolina del Norte; y la Oficina del Sheriff del Condado York, Carolina del Sur, trabajaron en conjunto en el operativo que dejó un sospechoso arrestado.

El hecho se produjo el fin de semana cuando hubo un reporte de un robo en 300 Tribune Drive en el noroeste de Charlotte.

Cuando los oficiales de la policía de Charlotte llegaron al lugar, los sospechosos huyeron en un automóvil y se produjo una persecución.

Early this morning these bulldog pups were stolen during a burglary in Charlotte. We & @CMPD pursued the suspects into Rock Hill. The suspects wrecked near Springdale Rd. & ran. Our K9 team tracked down the suspects & took them into custody. The pups were returned home #YCSONews pic.twitter.com/FcqdeDtgFk

— York County Sheriff (@YCSO_SC) January 14, 2023