subvenciones-de-resiliencia-comunitaria-para-organizaciones

Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte tiene $ 2.5 millones en subvenciones de resiliencia comunitaria para agencias sin fines de lucro.

Las subvenciones financiadas por ARPA están abiertas a organizaciones que prestan servicios a comunidades que se han visto afectadas en sus finanzas o de manera dispar por el COVID-19.

“Las organizaciones sin fines de lucro pueden presentar solicitudes por hasta $ 250.000”, señaló la Ciudad en un comunicado.

La aplicación cierra el 30 de junio. El 1 de junio se llevará a cabo un taller virtual con detalles sobre las subvenciones. Las organizaciones serán notificadas de su estado a fines de agosto.

