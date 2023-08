Solicitan aumento de pólizas de vivienda

Charlotte, NC.- La Oficina de Tarifas está solicitando un aumento en las tarifas de las pólizas de vivienda en Carolina del Norte.

El aumento propuesto alcanza el 50,6 % en la tarifa promedio estatal, informó el Departamento de Seguros de Carolina del Norte.

La Oficina de Tarifas no forma del departamento. Sin embargo, este sí negocia las tarifas que generalmente terminan en un acuerdo con un porcentaje menor al presentado inicialmente.

La última vez que la Oficina de Tasas presentó una tasa de vivienda fue en agosto de 2022, cuando solicitó un aumento promedio en todo el estado del 42,6 %. Después se llegó a un acuerdo para un incremente de 9.9%.

Solicitan aumento del 50,6 % para pólizas de vivienda

El departamento aclara que las pólizas de vivienda son para residencias no ocupadas por el propietario de no más de cuatro unidades, incluidas propiedades de alquiler, propiedades de inversión y otras propiedades que no están ocupadas a tiempo completo por el propietario.

La comunidad puede participar y hacer comentarios públicos sobre esta solicitud de aumento de tarifas de pólizas de vivienda de la siguiente manera:

Por correo electrónico a NCDOI.2023DwellingandFire@ncdoi.gov

Por escrito deben enviarse por correo a: Kimberly W. Pearce, Paralegal III, 1201 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1201.

En caso de que no haya un acuerdo entre la Oficina de Tarifas y el Departamento de Seguros dentro de los 50 días, se llamará a una audiencia.

