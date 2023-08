¡Participa! Reunión pública de acuerdo sobre opioides

Gastonia, NC.- El condado Gaston está convocando a la comunidad a una reunión pública para discutir la financiación del acuerdo sobre opioides.

Las crisis de opioides en Estados Unidos no es ajena en el condado. Según datos del Departamento de Policía dde Gaston, las incautaciones de fentanilo pasaron de 2.449 gramos en 2021, a 39.468 gramos en 2022 y ahora a 66.299 gramos en solo los primeros cinco meses de 2023.

“Las necesidades del condado de Gaston en relación con la crisis de los opioides son evidentes”, señala la convocatoria a la reunión pública.

Se prevé que el condado Gaston reciba aproximadamente 43 millones de dólares procedentes de múltiples acuerdos y pagos por quiebra. Los pagos se repartirán a lo largo de 18 años.

Reunión pública de acuerdo sobre opioides

La reunión pública se llevará a cabo el miércoles 2 de agosto, de 9 am 11 am en First United Methodist Church Family Life Center, 190 E. Franklin Blvd. Gastonia, NC 28052.

«La cara de la crisis de opioides ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando y tenemos que estar preparados para responder a esos cambios», comentó Melanie Lowrance, Administradora de Proyectos Especiales de CSS.

«Este dinero por sí solo no es suficiente para resolver este problema», dijo el presidente de la Junta de Comisionados del Condado Gaston, Chad Brown. «Pero espero que esto siga haciendo mella en el impacto que los opioides están teniendo en nuestra comunidad».

