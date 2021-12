Solicita asistencia para pagar la calefacción

Charlotte, NC.- Los residentes de Mecklenbrug y todo Carolina del Norte tienen acceso a asistencia para pagar la calefacción en esta temporada de invierno.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado está recibiendo las solicitudes a través de los departamentos de servicios sociales de los condados.

En el caso de Mecklenburg desde el 1 de diciembre un grupo de residentes puede aplicar al Programa de Asistencia de Energía para Bajos Ingresos (LIEAP). Se trata de las personas mayores de 60 años o personas discapacitadas que reciban servicios a través de la División de Servicios para Adultos Mayores y Adultos (DAAS).

Ver más: ¡Descúbrelo! Un nuevo programa te ayuda a pagar el servicio de agua

A partir del 4 de enero el resto de los hogares puede solicitar la asistencia.

LIEAP contempla un pago único por la cantidad de $ 300, $ 400 o $ 500, según la fuente de calefacción principal.

Los residentes no tienen que estar atrasados ​​en sus facturas de energía para recibir la asistencia.

El condado Mecklenburg aclara que LIEAP contempla un pago único directamente a la empresa de suministro de energía principal de calefacción del solicitante. No se entregarán recursos a la persona que aplique para la ayuda.

Don't suffer when it's cold. Get help with your heating bill through the Low Income Energy Assistance Program. Applications are now open for seniors and disabled individuals » https://t.co/J6ZiaKCBlB pic.twitter.com/gMj9LpNf60

— Mecklenburg County (@MeckCounty) December 1, 2021