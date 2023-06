Si tomaste no conduzcas, AAA te lleva gratis a casa

Charlotte, NC.- Un programa de AAA te lleva a casa o a un lugar seguro si no estás en condiciones de volver a conducir después de una salida durante este fin de semana largo del 4 de Julio.

Auto Club Group está activando su programa gratuito Tow to Go en Charlotte y otras ciudades del país para conductores bajo influencia de drogas, alcohol o medicamentos, y sus vehículos.

La asistencia estará disponible desde las 6 pm del viernes 30 de junio hasta las 6 am del miércoles 5 de julio, señala un comunicado.

Ver más: CMPD toma acción y pide prudencia al conducir antes del 4 de Julio

The Auto Club Group envía una grúa para transportar al conductor y al vehículo a un lugar seguro dentro de un radio de 10 millas de forma gratuita.

Tow to Go cumple 25 años en funcionamiento. Desde entonces ha rescatado a más de 25.000 conductores ebrios de las carreteras.

If you have plans to celebrate this weekend, make sure you have a plan to get home. As a last resort, give us the keys and we’ll give you and your car a lift – even if you’re not a member.

Call (855) 2-TOW-2-GO. Available 6/30 at 6pm – 7/5 at 6am. https://t.co/BqtindEPFg pic.twitter.com/r9uMitX7UB

— AAA Carolinas (@AAACarolinas) June 29, 2023