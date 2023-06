CMPD toma acción y pide prudencia al conducir antes del 4 de Julio

Charlotte, NC.- Los operativos de control de velocidad siguen activos en la ciudad de Charlotte y son fundamentales para regular a los conductores justo cuando llega el fin de semana largo del 4 de Julio.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) reactivó en el primer trimestre de 2023 el radar y las pistolas LiDar que usa para atrapar a los conductores que exceden el límite de velocidad.

“Instamos a los conductores a que reduzcan la velocidad, especialmente en las zonas más transitadas. La conducción segura salva vidas”, publicó CMPD en su página de Facebook.

Ver más: 1,3 millones de personas en NC viajarán por tierra

Esta semana sus oficiales, con ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg, se instalaron en North Tryon Street y University City Boulevard. En total, hicieron 84 paradas y emitieron 110 citaciones.

Este fin de semana se espera una gran cantidad de viajeros por tierra en destino a unas cortas vacaciones en el marco del feriado federal por la Independencia de Estados Unidos, el 4 de Julio.

La prudencia y respeto a las normas de tránsito son fundamentales para un viaje seguro. Las autoridades estarán en las calles monitoreando el tráfico.

Another very successful speed operation by our Motors Unit with help from @MeckSheriff. This morning, officers set up on North Tryon Street and University City Boulevard in the University City Division. They made 84 stops and issued 110 citations. #visionzero @CharlotteDOT pic.twitter.com/RDMsA5LnnX

— CMPD News (@CMPD) June 27, 2023