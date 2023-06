seis-heridos-en-accidente

Charlotte, NC.- Seis heridos es el resultado de un accidente de tráfico grave ocurrido al este de la ciudad de Charlotte.

El accidente ocurrió el martes 27 de junio, cerca de las 4 pm, en la cuadra 2800 de Eastway Drive, junto a Central Avenue.

El Departamento de Policía de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) avisó sobre el hecho en sus redes sociales.

Mecklenburg Emergency Medical Services Agency, mejor conocido como Medic, informó que el accidente dejó seis heridos.

Road Closure Due to Serious Traffic Accident in the Eastway Division https://t.co/3sj8Uz6WgS

— CMPD News (@CMPD) June 27, 2023