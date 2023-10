Remolcan vehículos en toma de calles

Charlotte, NC.- Once vehículos fueron remolcados durante un operativo de toma de control de calles en la ciudad de Charlotte.

El sábado 28 de octubre, oficiales de la División de Transporte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, junto con oficiales de varias divisiones de patrulla, respondieron a múltiples “eventos de toma de calles”.

Los oficiales acudieron a diferentes áreas de Charlotte, incluidas reuniones cerca de Statesville Avenue, West Arrowood Road, Nations Ford Road, West Boulevard y Wilkinson Boulevard.

Durante las reuniones del fin de semana, las autoridades notaron la presencia de participantes de fuera del área de Charlotte-Mecklenburg y la conducción imprudente. Esto resultó en 13 citaciones y 11 vehículos remolcados, precisó un comunicado.

