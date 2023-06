cmpd-realiza-operativos-de-control-de-velocidad

Charlotte, NC.- La policía está realizando operativos de control de velocidad en la ciudad de Charlotte con el objetivo de hacer las vías más seguras y reducir los accidentes.

El martes 13 de junio la Unidad de Motores del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo en Albemarle Road y E. WT Harris Boulevard.

Ambas ubicaciones son consideradas en el programa Vision Zero de Carolina del Norte en un nivel alto en cuanto a posibilidades de accidentes.

Los oficiales hicieron un total de 88 paradas y emitieron 114 citaciones durante el operativo de control de velocidad del pasado martes.

