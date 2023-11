Regalan pavos y jamones en Gastonia

Gastonia, NC.- El Departamento de Policía de Gastonia se unió a 101 Black Men for Highland en un acto de generosidad festiva para ayudar a familiar a tener un plato de comida durante las festividades.

Más de 200 pavos y jamones fueron regalados durante un evento en el Erwin Community Center, ubicado en la histórica comunidad de Highland en Gastonia.

El evento, que se ha convertido en una tradición anual, distribuyó un total de 204 pavos y jamones, completos con guarniciones y postres para las festividades, precisó el departamento policial en un comunicado.

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de ambas organizaciones de fortalecer los lazos comunitarios y brindar alegría a las familias en esta temporada navideña.

GPD and 101 Black Men for Highland joined forces again this year for a Free Turkey Giveaway at the Erwin Community. Special thanks to the Highland HS ladies basketball team for volunteering. Sponsors include: Tony's Ice Cream, Food Lion, and the Gastonia Police Foundation. pic.twitter.com/FssfOS5S3D

— Gastonia Police (@GPDNC) November 18, 2023