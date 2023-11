Récord de viajeros en Acción de Gracias en aeropuerto

Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas anticipa su temporada de viajes más ocupada durante Acción de Gracias.

Entre el 16 y el 27 de noviembre, se espera que aproximadamente 900.000 pasajeros locales y de conexión transiten por el aeropuerto, marcando un aumento del 9% desde 2019 y un 14% desde el año pasado.

Los días más concurridos serán el viernes 17, miércoles 22, sábado 25, domingo 26 y lunes 27, detalló el aeropuerto en un comunicado.

A medida que el tráfico de pasajeros supera el récord de 2019 en un 6%, el personal adicional en el lobby, identificado con chalecos amarillos, ayudará a guiar a los viajeros.

Se prevé una alta demanda de estacionamiento, y se insta a los pasajeros a reservar en parkCLT.com.

