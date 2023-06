puente-colapsa-por-lluvias-en-nc

Charlotte, NC.- Un puente en Carolina del Norte colapsó este martes mientras en diferentes ciudades las autoridades se mantienen alertas ante los pronósticos de más lluvias.

“El puente de Howard Gap Road sobre el río North Pacolet (en el condado de Polk, cerca de la ciudad de Tryon) está cerrado”, dijo el Departamento de Transporte de Carolina del Norte en su cuenta de Twitter.

“Los ingenieros del departamento examinarán la estructura completa cuando el agua retroceda y luego desarrollarán un plan para reemplazarlo”, agregó.

🚫 Howard Gap Road bridge over North Pacolet River is closed 🚫

👷🏽‍♀️ NCDOT engineers will examine the full structure when water recedes then develop a plan for replacement.

It could be weeks.

It could be months.

It's TBD. pic.twitter.com/oQKpcjnn2q

— NCDOT Western Mts (@NCDOT_Westmtn) June 20, 2023