Programa HOMES: Extensión de la fecha límite en Mecklenburg

Charlotte, NC.- La fecha límite para aplicar al programa HOMES, que otorga asistencia financiara a propietarios de vivienda, ha sido extendida en el condado Mecklenburg.

El condado anunció que la temporada del programa iniciada el 1 de julio permanecerá abierta ahora hasta el 15 de diciembre.

HOMES ayuda a los propietarios de viviendas del condado Mecklenburg a reducir los costos de vida. Este año, se expandió con la ayuda de la ciudad de Charlotte.

El programa proporciona subvenciones de asistencia económica de hasta $660 para propietarios de viviendas que califiquen.

El condado detalla que los ingresos del hogar no deben exceder el 80% del ingreso medio del área según el número de personas en la familia.

DEADLINE EXTENDED: You may qualify for help with the yearly cost of homeownership! Get up to $660 in grants. No age requirement and your home doesn’t have to be paid off: https://t.co/Fb6NFbQXfP pic.twitter.com/yhdpMIDo9A

— Mecklenburg County (@MeckCounty) November 1, 2023