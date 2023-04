Programa en Charlotte para reducir el uso de energía

Charlotte, NC.- Un programa en Charlotte busca reducir el uso de energía de manera voluntaria como una meta establecida para el 2030.

Se trata de Power Down the Crown, el cual se basa en una evaluación comparativa del rendimiento energético de los edificios.

Ver más: NC busca rápida transición hacia la energía limpia

Esta es una práctica recomendada para la eficiencia energética que mide el uso de energía de un edificio, realiza un seguimiento de su rendimiento a lo largo del tiempo y compara su rendimiento con edificios similares, señala la Ciudad en un comunicado.

El programa en Charlotte fue desarrollado como parte del Strategic Energy Action Plan (SEAP).

.@CLTgov has launched Power Down the Crown, a new program to help building owners reduce energy usage and contribute to a low-carbon future. Read more and learn how to contribute! https://t.co/Qrs0B6uQLd

— Mayor Vi Lyles (@CLTMayor) April 24, 2023