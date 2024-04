Primer ministro de Japón de visita en NC

Raleigh, NC.- El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, estará de visita esta semana en Carolina del Norte después de reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca.

Se espera que Fumio, su esposa Kishida Yuko y una delegación japonesa lleguen a Carolina del Norte el jueves en la noche y el viernes se reúnan con el gobernador Roy Cooper y la primera dama Kristin Cooper.

Japón es la mayor fuente de inversión extranjera directa en Carolina del Norte.

«Kristin y yo estamos deseando mostrarles al Primer Ministro y a la señora Kishida lo que Carolina del Norte tiene para ofrecer», dijo el gobernador quien acudió el pasado miércoles a una Cena de Estado en la Casa Blanca junto a Kishida Fumio, Biden, líderes federales y estatales.

“Las inversiones japonesas en nuestro estado crean miles de empleos y estas empresas contribuyen mucho a nuestras comunidades. Esta visita histórica brinda una oportunidad única para mostrar lo mejor de Carolina del Norte y continuar construyendo esta relación de beneficio mutuo”.

Scenes from the summit meeting held at the White House.pic.twitter.com/YFcklVjoed

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 10, 2024