Charlotte, NC.- Las autoridades sanitarias están alertando a la comunidad a tener cautela al momento de consumir alimentos en bares no regulados en Mecklenburg.

El condado informó en un comunicado sobre un nuevo caso vibriosis, una infección bacteriana, en el que va de verano en Mecklenburg.

Raynard Washington, director de Salud Pública del Condado Mecklenburg, indicó que se trató de un cliente que consumió ostras en un bar no regulado.

Ver más: Calor extremo: Consejos para cuidar tu salud

“Quiero que el público sepa que los inspectores de salud no pueden exigir la inspección de bares no regulados. Si es cliente, sea proactivo, busque el certificado de inspección o pregunte al personal. La ocurrencia de una enfermedad transmitida por alimentos es rara, en gran parte debido a la regulación de los establecimientos de alimentos. Pero las inspecciones de salud ambiental no tienen acceso y autoridad universal a todo establecimiento que sirva alimentos”.

Precaución al consumir alimentos en bares no regulados

El Departamento de Salud Pública, explica el comunicado, tiene puntos de acceso para que el público vea información sobre los establecimientos de servicio de alimentos.

Los informes de inspección se pueden ver en la página de Salud Ambiental de Salud Pública o en la aplicación de Yelp.

Ver más: 988, una vía rápida de atención en caso de crisis de salud mental

Las personas con vibriosis se infectan al consumir mariscos crudos o poco cocidos o al exponer una herida al agua de mar, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La bacteria puede causar diarrea acuosa, a menudo acompañada de calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos.

Video: Colombianos en las Carolinas esperan respuesta ante petición de oficina consular