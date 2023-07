988, una vía rápida de atención en caso de crisis de salud mental

Charlotte, NC.- Diecinueve segundos en promedio tarda una persona en ser atendida si llama al 988, una línea en Carolina del Norte que ofrece ayuda en caso de crisis de salud mental e incluye servicio en español.

La línea 988 cumplió el 16 de julio un año de su lanzamiento. Unas 5.000 personas llaman cada mes, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

La cifra representa un aumento de 31 % en las llamadas en busca de atención. El 60 % de las personas que llama lo hace por primera vez.

“El 90% de las personas con pensamientos suicidas informaron una mejoría en cómo se sentían al final de su llamada”, dijo NCDHHS en un comunicado a propósito del aniversario del 988.

La velocidad promedio de respuesta de Carolina del Norte de 19 segundos supera el promedio nacional de 41 segundos.

«988 ha hecho que sea más fácil y más rápido para aquellos en una crisis de salud mental o uso de sustancias obtener la ayuda que necesitan», dijo el secretario de NCDHHS, Kody H. Kinsley.

NCDHHS and Human Services celebrated the one-year anniversary of 988, the suicide and crisis lifeline. 988 connects North Carolinians via call, chat or text to a trained counselor who will listen, offer support and provide community resources 24 hours a day, 7 days a week. pic.twitter.com/0jiIaeNI6K

— NCDHHS (@ncdhhs) July 21, 2023