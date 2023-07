¿Por qué Mecklenburg está comprando terrenos?

Charlotte, NC.- Mecklenburg intensifica su política de adquisición de terrenos para la creación de futuros parques y reservas naturales, y así proteger áreas verdes en el condado.

Cerca de 60 futuros parques y reservas, con un total de aproximadamente 3,000 acres de zonas verdes, esperan financiamiento y desarrollo completos.

Ahora, el condado está ofreciendo herramientas para que los vecinos sepan cuando se adquieren estos terrenos cerca de su residencia, anunció en un comunicado.

La medida permitirá hacer seguimiento de los planes del condado y conocer cómo su zona se beneficiará de estos plantes.

Puedes revisar la lista de terrenos adquiridos ingresando AQUÍ.

🤔 How do you know if land near you will be used for future parks or nature preserves? You can now use our Parkland Reserves webpage. We're also increasing our focus on land acquisition and looking for your feedback on future parkland. For more: https://t.co/uSGxa81ulV pic.twitter.com/CVE83SDvqg

— Park and Recreation (@MeckParkRec) July 17, 2023