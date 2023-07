¿Por qué Cooper está trabajando de forma remota?

Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, estará trabajando esta semana de forma remota debido a que tiene COVID-19.

Cooper anunció en sus redes sociales que el lunes 17 de julio dio positivo a una prueba de COVID-19.

“Di positivo por COVID, pero afortunadamente es leve y me siento bien”, aseguró el gobernador demócrata.

Cooper agregó que estará trabajando de forma remota durante el resto de la semana y que estará listo para volver el fin de semana.

El gobernador recibió todas las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia.

I tested positive for COVID today, but thankfully it’s mild and I’m feeling fine. I’m working remotely for the rest of the week and ready to be back out and about by the weekend. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 17, 2023