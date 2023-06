Policía pide ayuda para encontrar a sospechoso de tiroteo

Charlotte, NC.- La policía está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a un sospechoso de ejecutar un tiroteo en un complejo de apartamentos en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el 9 de junio alrededor de las 2:45 pm en la cuadra 4000 de Sunridge Ln, cerca de North Sharon Amity Road, informó Crime Stoppers en su cuenta de Twitter.

Un reporte más amplio de WBTV News agrega que el sujeto supuestamente disparó hacia los apartamentos.

Cinco personas se encontraban dentro de las unidades habitacionales cuando se produjeron los disparos. Nadie resultó herido.

CMPD needs your help identifying this suspect who was involved in a shooting on June 9, 2023 around 2:45pm in the 4000 block of Sunridge Ln. ☎ Crime Stoppers at 704-334-1600 with your anonymous tip for 💰 leading to an arrest. pic.twitter.com/vafaEgV1kE

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) June 20, 2023