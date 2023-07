Policía identifica a latino como víctima de homicidio

Charlotte, NC.- La policía identificó a dos víctimas de homicidios, una de ellas de origen latino, en la ciudad de Charlotte.

La violencia armada dejó al menos cinco tiroteos en Charlotte en un lapso de 48 horas. Entre las víctimas se cuentan dos personas que murieron pero no habían sido identificadas.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) hizo una actualización de los dos casos para revelar los nombres de las víctimas.

El lunes 17 de julio cerca de las 9:40 pm oficiales de policía acudieron a la cuadra 5600 de Paces Glen Avenue en respuesta a una llamada por asalto con arma mortal.

Case Update: The victim in this case has been identified. See full media release here: https://t.co/mvGiPeghYA

— CMPD News (@CMPD) July 18, 2023