Perdonarán deudas a casi 25.000 estudiantes en NC

Charlotte, NC.- El gobierno federal ofreció detalles sobre la condonación de deudas estudiantiles en el país. En Carolina del Norte casi 25.000 personas serán beneficiadas.

La Administración Biden-Harris ha aprobado 804.000 prestatarios por $ 39.000 millones en préstamos estudiantiles federales para la descarga automática este verano.

De este total en Estados Unidos, en Carolina del Norte, 24.870 prestatarios recibirán $ 1.135 millones en condonación de pago definido por los ingresos (IDR).

El viernes pasado, el Departamento de Educación comenzó a notificar a los 804.000 prestatarios en todo el país que los préstamos se cancelarán automáticamente en las próximas semanas.

We are continuing to deliver critical student debt relief to students & families. Today, @usedgov is releasing state-by-state data on the 800k+ borrowers who earned $39 billion in automatic loan relief through fixes to the Income-Driven Repayment plans.https://t.co/tD5KVoFeQc pic.twitter.com/5NAB6lxhQH

— Secretary Miguel Cardona (@SecCardona) July 18, 2023