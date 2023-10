Penas más severas para maestros por conducta sexual inapropiada

Raleigh, NC.- Una nueva ley en Carolina del Norte hizo más severas las penas para los maestros involucrados en conducta sexual inapropiada con estudiantes.

El proyecto “Protect Our Students Act” (Ley para proteger a nuestros estudiantes) fue aprobado por unanimidad en la Cámara en marzo, así como en el Senado en septiembre. El gobernador Roy Cooper lo firmó esta semana.

La ley eleva la conducta sexual inapropiada con un estudiante a un delito grave de Clase G. Además, contempla como delito grave de Clase I el hecho de que un administrador no informe un hecho de este tipo a la Junta de Educación del Estado en un plazo de cinco días.

“Sabemos que la inmensa mayoría de los educadores nunca llegarán a violar los derechos de los estudiantes. Sin embargo, creo firmemente que un solo caso de conducta sexual inapropiada es demasiado”, dijo Catherine Truitt, superintendente estatal de Instrucción Pública.

