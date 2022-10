Operativo deja un detenido e incautación de drogas y armas

Charlotte, NC.- Un operativo de las fuerzas de seguridad que inició por un tiroteo terminó con un “gran arresto”, como lo calificó el Departamento de Policía de Gastonia, y la localización de drogas y armas.

El departamento publicó en su página de Facebook detalles del procedimiento aunque no precisó cuándo ocurrió.

Los oficiales respondieron a múltiples informes de disparos en May Street y los casquillos en el piso los llevaron a un apartamento.

🚨🚨Great arrest by GPD ofcs after responding to apt on May St for multiple reports of several shots fired.

👉Over $34k in💲located as well as 3 handguns, 150 Fentanyl pills, 10g of Fentanyl powder, & 13 pills of MDMA/Fentanyl.

More info & pics here: https://t.co/KdzCYlcmyo pic.twitter.com/PSZIoNUZjJ

— Gastonia Police (@GPDNC) October 19, 2022