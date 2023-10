Nueva señalización en greenways para mejorar seguridad  

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg ha anunciado un importante proyecto de mejora en sus greenways, que incluye nueva señalización y la implementación de tecnología para situaciones de emergencia.

Desde el pasado viernes, el condado comenzó a incorporar letreros a lo largo de sus 70 millas de greenways. Estos nuevos letreros, colocados cada 0,25 millas, mostrarán la ubicación exacta de un usuario en caso de emergencia, lo que permitirá una respuesta más rápida de los servicios de emergencia.

El Departamento de Parques y Recreación, que lidera este proyecto, ha estado trabajando durante un año para integrar tecnología GPS en los marcadores de millas a lo largo de los senderos. Esta información se conecta al sistema 911 para crear señales que indicarán la ubicación precisa de los peatones en situaciones críticas.

«Cada marcador de milla tiene una etiqueta del 911, por lo que cuando llame al 911, sabrán dónde se encuentra», dijo Greg Clemmer de Parques y Recreación del Condado de Mecklenburg .

Thanks @MeckParkRec for inviting Captain Gallant out to speak at today's briefing and see the new signs. These signs will be a big help to our officers in locating anyone in need of assistance on Charlotte's greenways more quickly and effectively. We appreciate the partnership! https://t.co/xHIbLX23Nj pic.twitter.com/oK9AuyKWgt

— CMPD News (@CMPD) October 27, 2023