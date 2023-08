Nueva casa, nueva fortuna: Pareja gana $ 2 millones en Powerball

Charlotte, NC.- Una pareja recién mudada a su casa ha sido agraciada con un premio de $2 millones en el juego de lotería Powerball.

Ngoc Truong y Nhat Ho no podían creer la suerte que habían tenido al ganar el premio de la lotería. Están llenos de felicidad. Acaban de mudarse a su nueva casa y ahora se encuentran con una gran suma de dinero.

«Hace apenas dos meses que nos mudamos aquí», declaró Nhat Ho, el esposo de Truong a NC Education Lottery. «Y ahora podemos pagar nuestra hipoteca».

La pareja, residente en Creedmoor, una ciudad del condado Granville, adquirió un boleto Quick Pick de $3 en la tienda Wegmans ubicada en Ligon Mill Road, en Wake Forest.

New North Carolina residents Ngoc Truong of #Creedmoor and her husband can already pay off their new home after winning $2 million in Monday’s #Powerball drawing! The $3 Quick Pick ticket was from @Wegmans on Ligon Mill Road in #WakeForest. #NCLottery https://t.co/I96RnyIzmY pic.twitter.com/NiB0pYH8K5

— NC Education Lottery (@nclottery) August 16, 2023