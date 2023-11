Charlotte, NC.- Ayner Méndez, el niño de 10 años que presenció la muerte de su padre en Charlotte, ya está en Guatemala donde se pudo reunir con su madre y demás familiares.

Arnoldo Méndez Pérez murió atropellado el pasado 14 de octubre mientras Ayner, desde su balcón, lo observaba y además mantenían una conversación a través de una videollamada.

Gracias a la generosidad de familiares y amigos, los restos de Arnoldo fueron enviados a Guatemala. La Casa del Guatemalteco y Progreso Hispano News facilitaron trámites y permisos, además de financiar el boleto aéreo para Ayner con salida en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Niño que presenció muerte de su padre ya está en Guatemala

Mariano Méndez Pérez, hermano de la víctima, expresó su agradecimiento y destacó que, con la partida de Ayner, la responsabilidad recae ahora en la madre. José Herrera, fundador de Progreso Hispano News, entregó el pasaje a Ayner, mientras la madre, Vanesa Pérez, agradeció emocionada por el apoyo brindado.

“Gracias a Dios y al señor Herrera por el apoyo que me han brindado. Y les agradezco mucho de todo corazón el apoyo que he recibido, yo no les podré pagar lo que han hecho pero Dios multiplicará las cosas que han hecho en mi vida porque es mi mayor alegría tener a mi hijo de regreso conmigo”, expresó Pérez en un mensaje grabado.

Mónica del Cid, directora de la Casa del Guatemalteco, acompañó a la familia en este difícil viaje. Ayner, conmovido, se despidió de Charlotte, una ciudad que quedará marcada en su memoria.

La espera concluyó cuando fue recibida la noticia de su llegada a Guatemala, donde su madre lo aguardaba con ansias. Un emotivo reencuentro que marca el inicio de una nueva etapa para Ayner y su familia.

Video: Niño guatemalteco regresa a su país tras el fallecimiento de su padre