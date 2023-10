Niño anhela volver a Guatemala después de presenciar arrollamiento de su padre

Charlotte, NC.- Un niño que presenció cómo su padre fue arrollado mortalmente en Charlotte anhela volver a Guatemala con su madre y hermanos.

Arnoldo Méndez Pérez, de 34 años, estaba en una videollamada con su hijo, cuando llegando a su casa fue atropellado. El niño fue testigo del hecho desde el balcón.

“Yo estaba hablando con mi papá, lo vi bajar de una de un carro blanco; pero cuando iba a cruzar la calle pasó un carro llevándoselo, otro que venía atrás también lo arrastró”, contó el niño de 10 años a Progreso Hispano News en compañía de su tío Mariano Méndez Pérez.

El hecho tuvo lugar la noche del sábado 14 de octubre en la cuadra 4800 de Central Avenue. Oficiales de la policía de Charlotte acudieron al lugar donde un equipo de Medic declaró muerto al padre guatemalteco, quien había llegado a Estados Unidos con el objetivo de trabajar cinco años y volver a su país con su familia.

Niño anhela volver a Guatemala

El niño desea volver a su país con su madre y hermanos a quienes no ve desde hace 5 años. “Quiero estar allá con mi mamá porque acá no tengo quien me cuide, mi tío está ocupado con los papeles de mi papá para que se lo lleven para Guatemala”.

Pero, repatriar el cuerpo de Arnoldo Méndez Pérez y enviar a su sobrino a Guatemala representa un enorme reto para Mariano, quien no cuenta con los recursos.

Mariano está pidiendo apoyo de la comunidad para recaudar los fondos. Estima que se necesitan entre $10.000 a $11.000. “Estamos luchando a ver si logramos juntar el dinero”.

Apoyo a la familia

Organizaciones han prestado su apoyo a la familia para repatriar los restos de Arnoldo Méndez y regresar al niño con su madre.

Mónica Del Cid, quien está al frente de Casa del Guatemalteco en North Carolina, explicó para recaudar los fondos han tenido dificultades debido a que la familia en Guatemala vive en una comunidad pequeña, sin acceso a computadoras. “No pueden abrir una cuenta y es una de las grandes barreras”.

La solución encontrada fue elaborar cajas de recaudación, que han sido dispuestas en diferentes puntos, para que las personas hagan su donación.

Dónde donar

Para ayudar a la familia guatemalteca no existe una plataforma digital a la cual enviar el dinero. Sin embargo, las personas interesadas en colaborar pueden encontrar las cajas de donación en comercios hispanos ubicados entre la Central Avenue y la South Boulevard.

Puntos de donación: Supermercado y Restaurante El Mariachi, Tienda México Chiquito, Panadería El Quetzal, Tienda La Luna, Tienda La Segundita, Cuzcatlan Restaurant, Copán Restaurant, La Odalys de la Central Avenue, El Rey Supermercado South Boulevard, Tienda Más por Menos South Boulevard, Lempira Restaurant Central Avenue, El Morazán de Central Avenue, Sav/Way Foods Latin Supermarket y Central Avenue Laundry.

También se pueden comunicar con Mariano Méndez Pérez, hermano de la víctima, a través de los números de teléfono (704) 901-4492 y (704) 230-6739.

“Me gustaría que me ayuden a irme para allá (Guatemala) con mi papá, se los agradecía mucho”, dijo Ainar también quien le envió un mensaje a su madre. “No vayas a llorar, espero que estés bien con mis hermanos, ya voy a llegar”.

