Guatemala tiene nuevo presidente bajo la promesa anticorrupción

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El candidato anticorrupción guatemalteco, Bernardo Arévalo resultó como nuevo presidente de Guatemala, en las elecciones celebradas el domingo 20 de agosto, elección que pretender cambiar la corrupción, persecución política y autoritarismo.

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de 64 años de edad, es un exdiplomático además de ser hijo de un expresidente, ganó con una ventaja de 58% sobre los 37% que sumó la exprimera dama, Sandra Torres con un 99% de los votos escrutados.

Estas elecciones presidenciales guatemaltecas se celebraron en medio de un contexto de violencia e inseguridad que golpean a Guatemala. Situación que ha ocasionado nuevas olas de migraciones, de hecho, los guatemaltecos lideran las cifras de centroamericanos que buscan ingresar en Estados Unidos.

El presidente Arévalo comprometió a los guatemaltecos a su lucha por la justicia para que regresen al país las decenas de jueces, fiscales y periodistas que huyeron del país. En este sentido, prometió, «purgar las instituciones cooptadas por los corruptos».

Posteriormente a su victoria, Arévalo explicó, «Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora unidos como pueblo guatemalteco vamos a luchar contra la corrupción». La toma de poseción será el próximo 14 de enero.

Congratulations @BArevalodeLeon newly elected President of Guatemala! 🇬🇹 remarkable peacebuiler and leader. Proud to have worked together @PrinciplesPeace. Wishing you success in your important role!" #Guatemala #PeacefulProgress 🕊️🌟

— Hiba Qasas (@HibaQasas) August 21, 2023