NCDHHS llama a mantener a los niños al día con las vacunas

Charlotte, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte están llamando a los padres a mantener a los niños al día con las vacunas justo cuando está por comenzar el nuevo año escolar.

«Alentamos a los padres y tutores a trabajar con el médico de sus hijos para asegurarse de que sus hijos estén al día con las vacunas infantiles para prevenir enfermedades y reducir los días perdidos en la escuela», dijo Zack Moore, epidemiólogo estatal.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) recordó en un comunicado que las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como la meningitis, el sarampión, la tos ferina (tos convulsa) y otras, todavía se observan en Carolina del Norte.

NCDHHS informa que en otoño estará disponible una nueva vacuna contra el virus respiratorio sincitial (RSV), la principal causa de hospitalización en el primer año de vida.

