NC State Fair tendrá un aspecto diferente

Raleigh, NC.- La NC State Fair está preparada para volver después de una pausa el año pasado debido a la pandemia. Pero, para esta edición tendrá un aspecto diferente y los organizadores se encargar de hacerlo saber.

Lo primordial serán las pautas de salud y seguridad para reducir los riesgos de contagio de COVID-19 durante el tradicional evento. Este año se celebrará del 14 al 27 de octubre.

“Muchos eventos y negocios han reimaginado todo su modelo desde cero. Eso es lo que hemos hecho nosotros. La feria de este año tendrá un aspecto diferente al de cualquier otra vez que la hayas visitado”, seña un comunicado de NC State Fair.

El escrito adelanta que algunos vendedores podrían haber decidido no participar este año. Incluso es posible que algunas exposiciones se hayan reducido.

Sin embargo el objetivo claro es advertir a los asistentes que la prevención es lo más importante a la hora de visitar la feria.

Los organizadores aclaran que no se exigirá prueba de vacunación ni prueba COVID-19 negativa reciente para la admisión a la feria. Pero, anima encarecidamente a todos a que se vacunen.

“Si no está vacunado y tiene previsto asistir, le instamos a que encuentre tiempo para vacunarse, tanto por su seguridad como por la de los demás”.

Los organizadores saben que la prioridad es la salud. Por eso, piden a la gente que determine si este año es el momento adecuado para que su familia lo visite.

2021 N.C. State Fair Health and Safety Guidance was just released. All information is here: https://t.co/7tDqPG55vu pic.twitter.com/nFOunBnJpA

— N.C. State Fair (@NCStateFair) October 6, 2021