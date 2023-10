NC recomienda vacunación contra viruela símica

Charlotte, NC.- Las autoridades de salud en Carolina del Norte recomiendan a los ciudadanos la vacunación contra la viruela símica (mpox) después de haber detectados dos casos en las últimas seis semanas.

«Si tiene un mayor riesgo de contraer la viruela símica y aún no se ha vacunado, ahora es un buen momento para hacerlo», dijo el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que los dos casos detectados son los primeros desde abril de 2023. Agregó que recientemente se detectó el virus de la viruela símica en uno de cada 12 sitios de aguas residuales donde se está realizando el monitoreo.

Los casos y las detecciones de aguas residuales se encontraron en diferentes condados, lo que sugiere una mayor propagación en Carolina del Norte.

A pesar del panorama, Moore dijo que «el número de casos ha sido bajo recientemente gracias a las vacunas y la participación de socios en la comunidad LGBTQ+, pero esto es un recordatorio de que la viruela símica todavía está con nosotros».

La viruela símica se manifiesta inicialmente con síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares, seguidos por una erupción cutánea que puede aparecer en diversas áreas del cuerpo. A veces, la erupción surge antes o al mismo tiempo que los síntomas gripales, explicó NCDHHS en el comunicado.

Two cases of mpox were reported to the NCDHHS over the past six weeks, the first cases in NC residents since April 2023. pic.twitter.com/I5c0PcNfsI

— NCDHHS (@ncdhhs) October 17, 2023