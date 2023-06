NC honrará a defensora de Jockey’s Ridge

Raleigh, NC.- La proeza de Carolista Fletcher Baum será reconocida cuando aparezca en un marcador histórico de carreteras de Carolina del Norte, anunció North Carolina Department of Natural and Cultural Resources.

Carolista Fletcher Baum tuvo un papel fundamental en la protección del icónico Jockey’s Ridge en los Outer Banks en 1973.

Ver más: Únete a Latinos Aventureros y vive la naturaleza en las Carolinas

“El 15 de agosto de 1973, Baum valientemente se colocó en el camino de una excavadora enviada para quitar arena de Jockey’s Ridge. Desafiando el avance de la máquina y finalmente entablando una conversación sincera con el operador de la excavadora, el conductor salió de la duna”, recordó el departamento.

La ceremonia de inauguración del marcador en honor a Carolista Fletcher Baum tendrá lugar el viernes 7 de julio a las 10 am en 300 Carolista Drive, Nags Head, NC.

In 1973, Nags Head resident Carolista Fletcher Baum placed herself in the path of a bulldozer removing sand from Jockey’s Ridge and refused to move. The driver cut off the engine and talked with Baum. Learn more about Baum's story here: https://t.co/6Akn8mpYvh #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/qPxorFVgCH

— NC DNCR (@ncculture) March 31, 2023