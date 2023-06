Murió joven que saltó de pasarela en Lake Wylie

Charlotte, NC.- Un joven de 16 años murió después de saltar de una pasarela en Lake Wylie, informaron las autoridades del condado York, Carolina del Sur.

El hecho ocurrió el viernes 23 de junio, en Concord Road, cerca de la estación nuclear de Catawba.

El joven saltó al agua y no volvió a salir a la superficie. Diferentes agencias comenzaron de inmediato un operativo para buscar a la víctima.

La Oficina del Sheriff del Condado York comunicó el hecho en una publicación en sus redes sociales.

“Lamentablemente, la operación de rescate en Concord Rd. se convirtió en una recuperación. Lo que podemos decirle es que un joven de 16 años saltó de una pasarela debajo del puente al agua y nunca volvió a salir a la superficie”.

UPDATE: (1) Sadly the rescue operation on Concord Rd. turned into a recovery. What we can tell you is a 16-year-old male jumped from a catwalk under the bridge into the water & never resurfaced. #YCSONews pic.twitter.com/rm0qjeIpRq

— York County Sheriff (@YCSO_SC) June 24, 2023