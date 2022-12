Murió bombero de Rock Hill

Rock Hill, SC.- Un bombero de Rock Hill, Carolina del Sur, murió en un accidente de tránsito, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada cuando transitaba por South Carolina Highway 49 cerca de Highway 332.

“Con el más profundo de los corazones compartimos la pérdida de uno de los nuestros. El bombero-paramédico David Campbell falleció esta mañana debido a un accidente automovilístico cuando se dirigía al trabajo”, publicó en su cuenta de Twitter el Departamento de Bomberos de Rock Hill.

“David fue asignado a RHFD Engine 6, A-Shift. Oren por la familia Campbell, sus amigos y compañeros de trabajo”, agregó la publicación.

With the heaviest of hearts we share the loss of one of our own. FF/Paramedic David Campbell passed away this morning due to a vehicle accident on his way into work. David was assigned to RHFD Engine 6, A-Shift. Please pray for the Campbell family, his friends & co-workers. pic.twitter.com/ELoma6ZYI9

— Rock Hill SC FD (@RockHillSCFire) December 23, 2022